Betogers bestormen parlement in Paraguay

De bestorming volgde na uren van rellen tussen demonstranten en de politie voor het parlement in de hoofdstad Asunción.

De stemming vond plaats in een gesloten ruimte in het parlementsgebouw, in plaats van in de senaat zelf. De wet kreeg de steun van 25 senatoren, twee meer dan de benodigde 23 stemmen in de 45 zetels tellende eerste kamer.

Volgens tegenstanders is de wet niet rechtsgeldig en bovendien een bedreiging voor de democratie in het Zuid-Amerikaanse land. "Een coup is uitgevoerd. Wij verzetten ons en nodigen het volk uit om dat ook te doen", aldus Desiree Masi, senator voor de Progressieve Democratische Partij.