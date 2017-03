Protesten Venezuela escaleren na breken met parlement

Het hooggerechtshof besloot donderdag het parlement aan de kant te schuiven en de taken ervan over te nemen. Volgens de rechters werkt het parlement slecht samen en worden regels geschonden. De oppositie en buurlanden noemen het een stap naar een dictatuur.

In het parlement zitten voornamelijk tegenstanders van president Nicolás Madura. Het hooggerechtshof liet vaker blijken achter hem te staan. Zo werden besluiten van het parlement geblokkeerd en werd een referendum over de afzetting van Maduro tegengehouden.

De Venezolaanse hoofdaanklager Ortega stelt dat het besluit van het hooggerechtshof in strijd is met de grondwet. Ortega staat bekend als iemand die doorgaans achter Maduro staat.





Politie

Een aantal demonstranten besloot om snelwegen kort af te sluiten en de Venezolaanse vlag te zwaaien met een bord: "Nee tegen een dictatuur". De politie greep in.

Ook op andere plekken in de stad komen demonstranten bijeen, zoals bij het hooggerechtshof. Veiligheidstroepen zijn ingezet om demonstranten te verdrijven.

Oppositiepartijen hebben aanhangers opgeroepen de straat op te gaan.

Crisis

Het is momenteel crisis in Venezuela, mede dankzij de grote inflatie en voedseltekorten. Maduro volgde in 2013 de overleden linkse populist Hugo Chávez op. Maduro's berooide bewind wankelt, vooral sinds de oppositie in 2015 twee derde van de zetels in het parlement won.

Andere Zuid-Amerikaanse landen als Peru, Colombia en Chili hebben na het besluit van het hooggerechtshof hun ambassadeurs teruggeroepen. De VN riep op om het besluit van het hooggerechtshof terug te draaien.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse zaken, Delcy Rodriguez, noemt de beschuldigingen van de buurlanden een "regionaal rechts pact" tegen het land. Ook stelt Rodriguez dat Peru de "geweldadige en extremistische sectoren in Venezuela steunt".