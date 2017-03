'Senaat VS verwerpt verzoek immuniteit oud-veiligheidsadviseur Flynn'

Een woordvoerder van de commissie heeft de advocaat van Flynn laten weten dat het aanbod voor immuniteit “op dit moment niet op de tafel ligt”, volgens NBC.

Michael Flynn, de oud-veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump, had het aanbod gedaan in ruil voor immuniteit te getuigen over de mogelijke banden tussen het team van Trump en de Russen.

Flynn was 24 dagen de veiligheidsadviseur van Trump. Hij kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij voordat Trump was geïnstalleerd als president al contact had gehad met Russische ambtenaren over de sancties tegen Rusland.

Aftreden

Het kwam Flynn op veel kritiek te staan van hooggeplaatste functionarissen in Washington. Het contact met Rusland zou volgens hen een signaal naar het Kremlin kunnen zijn dat de Russen een verlichting van de door de Obama-regering opgelegde sancties kunnen verwachten.

Flynn had dit eerder stellig ontkend. Daarom moest hij aftreden.

Serienummers

NBC meldt vrijdag dat medewerkers van oud-president Barack Obama alle documenten over de mogelijke connectie tussen het team Trump en de Russen hebben gedocumenteerd voordat Obama uit het Witte Huis vertrok. Op deze manier wilden er zeker van zijn dat er naderhand geen documenten zouden verdwijnen.

De lijst met de serienummers van alle documenten hebben zij overgedragen aan de senaatscommissie voor veiligheid die een onderzoek heeft ingesteld naar de mogelijke connecties. De informatie die in de documenten stond was geheim, maar de nummers van de documenten niet.