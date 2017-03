'Werknemers Witte Huis gaven bronnen over afluisteren crew Trump'

De Republikein Nunes is de voorzitter van de commissie inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden. Volgens The New York Times kreeg hij de informatie, die hij vervolgens besprak met president Trump, vanuit het Witte Huis zelf.

Het zou gaan om Ezra Cohen-Watnick, hoofd inlichtingen van de nationale veiligheidsraad, en Michael Ellis die als advocaat werkt in het team dat zich vanuit het Witte Huis bezig houdt met de binnenlandse veiligheidszaken. Een woordvoerder van Witte Huis weigerde commentaar te geven.

Nunes

Nunes wilde eerder niet met de commissie delen hoe hij aan de informatie die ten grondslag lag aan zijn beweringen was gekomen. Bovendien deelde Nunes zijn informatie eerst met Trump alvorens de commissie die hij voorzit in te lichten. Volgens de krant zullen de nieuwe onthullingen de discussie rondom het functioneren van Nunes in de commissie weer doen oplaaien.

De commissie moet een onafhankelijk onderzoek doen naar de inmenging van Rusland tijdens de verkiezingen. Critici stellen dat Nunes te veel aan de leiband van de president loopt om onafhankelijk te zijn.