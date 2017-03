Hooggerechtshof Venezuela neemt parlement over

De rechters stellen in een donderdag gepubliceerde uitspraak dat het parlement slecht samenwerkt en regels aan zijn laars lapt, meldden plaatselijke media. De oppositie noemt het besluit de vestiging van een dictatuur.

Het parlement wordt gedomineerd door tegenstanders van president Nicolás Maduro. Het hooggerechtshof heeft zich eerder in uitspraken consequent achter Maduro geschaard. Het heeft besluiten van het parlement geblokkeerd en taken naar zich toe getrokken. Rechters hebben ook voorkomen dat er een referendum wordt gehouden over de afzetting van Maduro.

Maduro volgde in 2013 de overleden linkse populist Hugo Chávez op. Maduro's berooide bewind wankelt, vooral sinds de oppositie in 2015 twee derde van de zetels in het parlement won.

Reacties

Peru reageerde als eerste op de 'justitionele machtsgreep' in Venezuela door zijn ambassadeur terug te roepen. De Peruaanse regering sprak van een "flagrante schending van de democratische orde". De minister van Buitenlandse Zaken liet weten overleg te voeren met collega's in Latijns-Amerika over maatregelen ter bescherming van de democratie in Venezuela.

De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, zegt in een verklaring dat "dit de laatste klappen zijn waarmee het regime de grondwettelijke orde van het land overhoop gooit. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de democratie".

Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten de Venezolaanse regering te willen helpen met het herstellen van de democratische orde in het land.