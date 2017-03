'China en EU moeten blijven samenwerken tegen klimaatverandering'

Volgens Miguel Arias Canete, klimaatcommissaris van de EU, staat vast dat men van de Verenigde Staten onder leiding van Trump voorlopig niet veel hoeft te verwachten op het gebied van klimaatverandering.

Het is daarom extra belangrijk voor China en de EU om te blijven samenwerken, zo stelt Canete. "Er verandert niets aan onze standpunten en we blijven streven naar vooruitgang in de wereldwijde aanpak tegen klimaatverandering", zei Canete donderdag in Peking nadat hij gesproken had met Chinese functionarissen over de gezamenlijke aanpak van het klimaatprobleem.

"We gaan niet terugkrabbelen op eerdere toezeggingen, zelfs als de VS dat op het moment wel doet", haalt Canete uit richting het nieuwe beleid van de VS op het gebied van klimaataanpak.

Klimaatakkoord

Trump tekende dinsdag een decreet waarmee een groot aantal van de klimaatmaatregels die zijn voorganger Obama invoerde, worden teruggedraaid. De Republikein kondigde aan een einde te maken aan wat hij noemt "de oorlog tegen de kolen". Met het nieuwe decreet, genaamd 'Energy Independence', wil Trump tegemoet komen aan de olie- en kolenindustrie.

Het hoofddoel van het decreet is het ontmantelen van het 'Clean Power Plan' van Obama. Dit plan verplichtte staten om uitstoot van energiecentrales te verminderen en was één van de belangrijkste maatregels om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

'Zeer zorgelijk'

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) noemde het "zeer zorgelijk" dat de Verenigde Staten lijken terug te grijpen op een "verslaving" aan fossiele brandstoffen. In een interview met NRC Handelsblad kondigde Dijksma (PvdA) aan dat Nederland in de VS een conferentie wil organiseren onder de naam Climate First. Volgens de krant wil Nederland op die manier invloed uitoefenen op het klimaatbeleid in de VS.

Volgens Dijksma kunnen de Amerikaanse staten "gelukkig" zelf veel maatregelen en wetgeving zelfstandig doorzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "Daar moeten we ons aan vasthouden en samenwerking zoeken", aldus Dijksma.

Ze stelde dat er wereldwijd grote politieke wil is om klimaatverandering tegen te gaan. "Dat is niet meer te stoppen, al is dit een onmiskenbare tegenslag."