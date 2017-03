Federale rechter Hawaï zet inreisverbod Trump definitief stop

De rechter in Hawaï oordeelde twee weken geleden al dat het nieuwe inreisverbod indruist tegen de Amerikaanse grondwet, die religieuze discriminatie verbiedt. Bovendien is het "gebrek aan logica in het voorstel tastbaar", stelde de rechter. Hij heeft deze uitspraak nu bekrachtigd.

Trump liet eerder al weten het besluit van de federale rechter aan te willen vechten. De president noemde het besluit "ongekende juridische roekeloosheid" en bezwoer het besluit "zo ver als nodig" aan te vechten, bijvoorbeeld bij het Hooggerechtshof.

Het inreisverbod had moeten gelden voor burgers van zes moslimlanden. In eerste instantie bestond de lijst uit zeven landen, maar Trump paste zijn plan iets aan nadat de eerste versie ook al door een federale rechter was opgeschort.

Het nieuwe verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran.

Discriminatie

De rechter in Hawaï was niet de enige die het inreisverbod afkeurde. Ook een rechter in Maryland stelde dat het inreisverbod ongrondwettig was. Het nieuwe decreet van Trump trof vooral moslims en was dus discriminerend. Bovendien kon het Witte Huis niet aantonen waarom de maatregel het land veiliger zou maken.

Geen enkele terrorist die de afgelopen tientallen jaren slachtoffers maakte in de VS kwam uit een van de landen die op de verbodslijst stonden. Andere landen waar dit wel voor gold, zoals Saudi-Arabië, stonden niet op de lijst. Critici merkten op dit een land is waar de bedrijven van Trump intensief zaken mee doen.