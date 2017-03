Nieuwe wet over wapens in stadions Arkansas stuit op weerstand

De controversiële wet werd vorige week getekend door de gouverneur van Arkansas en staat het mensen toe kleine handwapens te dragen op 'publiek grondgebied’. Hier vallen ook stadions van universiteiten onder.

De nieuwe wet heeft tot veel kritiek geleid, onder meer van de SEC, de competitie van studentenclubs in het zuiden van de VS. Deze is radicaal tegen het toestaan van wapens in stadions en dreigt de Razorbacks, het team van de universiteit van Arkansas, uit te sluiten van deelname zolang de wet van kracht is.

Ook binnen de senaat van Arkansas is kritiek op de wet.

Geen paraplu

"Veel eigenaars van wapens zijn verantwoordelijke mensen", stelt de Democratische politicus Greg Leding, die zich tegen de wet heeft gekeerd, in een interview met USA Today. "Maar tijdens sportwedstrijden wordt gedronken, emoties lopen hoog op. Het is zelfs niet toegestaan om een paraplu mee te nemen omdat dat tot ongelukken kan leiden - waarom zou een wapen dan wel mogen?"

Na alle kritiek heeft de senaat van Arkansas besloten een amendement voor te bereiden die stadions uitsluit van het recht op het dragen van wapens op publiek grondgebied. Maar dit traject duurt nog zeker enkele maanden; in die periode is de wet gewoon van kracht. De wet gaat in september in, als het nieuwe sportseizoen begint.

Wapens in cafés

Behalve in stadions zijn wapens in Arkansas voortaan ook toegestaan op campussen, in cafés en in overheidsgebouwen, plekken waar het tot nu toe verboden was.

Het dragen en gebruiken van wapens is een heet hangijzer in de VS. Tegenstanders wijzen op het al jaren stijgende aantal doden doordat wapens in de handen van verkeerde mensen vallen; voorstanders stellen juist dat meer wapens het land veiliger maken.

Eerder leidde een soortgelijk wetsvoorstel in de staat Washington ook tot veel discussie.