Dertien doden door groot busongeval in Texas

De bus was van een Baptistenkerk in de stad New Braunfels in Texas. In de bus zaten veertien kerkgangers die terugkwamen van driedaagse lentereis. In de vrachtwagen zat één bestuurder.

De andere drie betrokkenen zijn zwaargewond en zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Een van hen overleed later aan de opgelopen verwondingen. Het is niet duidelijk of de bestuurder van de truck tot de overledenen behoort.

Beide voertuigen waren zwaar gehavend door de frontale botsing. Stukken van beide voertuigen lagen volgens lokale media tientallen meters verspreid op de weg.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Highway 83 is voorlopig afgesloten voor onderzoek.