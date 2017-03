Ivanka Trump officieel benoemd tot adviseur in het Witte Huis

Ivanka Trump krijgt niet betaald voor haar nieuwe functie. Op deze manier hoopt zij naar eigen zeggen de kritiek weg te nemen dat het onethisch zou zijn dat zij als dochter van de president een adviseursfunctie krijgt.

"Ik moet aan alle regels voldoen die gelden voor andere medewerkers in het Witte Huis", aldus Ivanka. Zij krijgt een eigen kamer in de West Wing van het Witte Huis en krijgt toegang tot geheime informatie die alleen voor naaste medewerkers van de president toegankelijk is.

Volgens het Witte huis kan Ivanka op deze positie "haar talenten beter benutten" om het beleid van haar vader te beïnvloeden.

Anti-nepotismewet

Volgens NBC News is het de eerste keer sinds president Eisenhower (1953-1961) dat een Amerikaanse president één van zijn kinderen zo’n hoge positie in het Witte Huis geeft. Deze benoemde in de jaren vijftig zijn zoon als personeelssecretaris.

President John F. Kennedy (1961-1963) benoemde wel zijn broer Robert als minister van Justitie, waarna de zogenoemde 'anti-nepotismewet' werd aangenomen die dit soort familie-aanstellingen moeten ontmoedigen.

Nordstrom

De benoeming van Ivanka Trump is opvallend. Tijdens de campagne had Trump nog laten weten geen familieleden aan te gaan stellen in het Witte Huis. Ook Jared Kushner, de echtgenoot van Ivanka Trump, is eerder al aangesteld als adviseur van Trump.

Eerder leidde uitspraken van Donald Trump over de kledinglijn van zijn dochter al tot ophef. De president veroordeelde toen hij in functie was het warenhuisconcern Nordstrom omdat de keten de schoenen, kleding en tassen van Ivanka’s merk niet meer wilde verkopen.