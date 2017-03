May zet handtekening onder brief voor vertrek Groot-Brittannië uit EU

De brief van May is bestemd voor de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en zal woensdag worden overhandigd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow.

Met de brief activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken.

Woensdag is het ruim negen maanden nadat de Britse bevolking middels een referendum koos om de Europese Unie te verlaten.

Na woensdag hebben Groot-Brittannië en de Europese Unie twee jaar de tijd om te onderhandelen. Daarna is de uittreding een feit, ongeacht of er een akkoord is. In Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon staat wel een vertrekprocedure beschreven, maar niet tot in detail.

Protesten

In Londen protesteerden zaterdag nog duizenden mensen tegen de aankomende Brexit. De demonstranten willen dat het land in de Europese Unie blijft.

Het was deze week precies zestig jaar geleden dat Nederland samen met Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Luxemburg het Verdrag van Rome ondertekende. Daarmee werd op 25 maart 1957 de Europese Economische Gemeenschap opgericht, die in 1992 in Maastricht werd omgevormd tot Europese Unie.