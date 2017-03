Activisten aangehouden in Hongkong na verkiezen Peking-gezinde leider

De negen activisten gaven gehoor aan een oproep van de politie om zichzelf aan te geven. Ze worden volgens de politie aangeklaagd voor het veroorzaken van openbare overlast. Daarop staat in Hongkong een maximumstraf van zeven jaar cel.

De activisten leidden in 2014 de studentenprotesten en maakten deel uit van de zogeheten Paraplu-beweging. Onder hen zijn studenten, advocaten en leraren. Toen demonstreerden tienduizenden inwoners van Hongkong, voornamelijk studenten voor meer democratie, minder inmenging van China en vrije verkiezingen in 2017.

Volgens de LA Times is in Hongkong geschokt gereageerd op de aanhouding van de activisten. In Hongkong is er doorgaans meer ruimte voor de vrijheid van meningsuiting dan in de rest van China. Een van de gearresteerde activisten, professor Chan Kinman, stelt dat hij niet had verwacht dat de overheid hem ging arresteren. "De overheid geeft hiermee een sterk signaal af dat de overheid de conflicten onder bevolking gaat verhelpen."

Een deel van de inwoners van Hongkong is voor minder invloed vanuit China. Peking ziet dit echter niet zitten en treedt hard op bij demonstraties. Politici die voor de onafhankelijkheid zijn worden tegengewerkt. Zo weigerde Peking in november dat twee activisten plaatsnamen als parlementariër in de stad omdat ze weigerden het Chinese gezag te erkennen.

Fractie

Bij de verkiezing van afgelopen zondag mocht slechts een fractie van de ruim 7 miljoen inwoners van Hongkong stemmen. De groep stemgerechtigden, zo'n 1.200 inwoners bestaat voornamelijk uit Peking-gezinde gegadigden.

De nieuwe bestuurder staat ook bekend als iemand die toenadering zoekt tot Peking. Inwoners die strijden voor onafhankelijkheid van Hongkong zijn bang dat zo de invloed van het bestuur van het vasteland wordt vergroot.

Hongkong, een voormalige Britse kolonie, kent de 'een land, twee systemen-politiek'. Bij het overdragen van Hongkong aan China in 1997 werd afgesproken dat het land zijn eigen regering, politie en persvrijheid heeft.