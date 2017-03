Schade door cycloon Debbie aan noordoostkust van Australië

Eerder op de dinsdag (lokale tijd) werden al de eilanden bij de kust bereikt. Op het nabijgelegen eiland Hamilton werden windsnelheden van 178 kilometer per uur gemeten, meldt The Sydney Morning Herald.

Volgens de krant is een groot deel van de kust van Queensland overstroomd. De storm bereikt boven land windsnelheden van zo'n 270 kilometer per uur. Het weerbureau voorspelt dat de snelheden zullen afnemen tot 230 kilometer per uur, naarmate de storm verder het land intrekt. Er wordt gewaarschuwd voor meer overstromingen en hevige regenval.

De cycloon kwam dinsdagochtend aan land tussen de dorpen Ayr en Midge Point.

Evacuatie

Vanwege de cycloon, die is uitgegroeid tot een storm van de op een na hoogste categorie, hebben al ruim dertigduizend mensen in Queensland gehoor gegeven aan de oproep om te evacueren. In de staat blijven de komende dagen honderden scholen dicht.

Het gaat hiermee vermoedelijk om de grootste evacuatie sinds 1974. Toen verwoestte orkaan Tracy een groot deel van de noordelijk gelegen stad Darwin. Momenteel zitten zo'n twintigduizend mensen zonder stroom. Ook zijn daken van huizen gewaaid.

Onderdak

Naast lokale inwoners worden ook toeristen geëvacueerd. Omdat deze vaak geen familie in Australië hebben, zal voor onderdak worden gezorgd. Queensland staat bekend als populaire locatie onder backpackers en andere toeristen, onder meer door het Great barrier reef.

"Dit wordt een nare storm", zei de premier van Queensland Annastacia Palaszczuk op een Australische televisiezender. Ze benadrukt Australiërs om de storm niet te onderschatten.

Volgens Palaszczuk kan de storm de krachtigste worden sinds cycloon Yasi uit 2011. Die cycloon zorgde toen voor miljarden dollars aan schade.