Zuid-Koreaanse aanklagers willen arrestatiebevel voor Park

Eerder deze maand bood Park haar excuses nog aan voor haar rol in een corruptieschandaal. De eerste afgezette president in Zuid-Korea die democratisch is gekozen werd toen gehoord door de aanklagers over haar betrokkenheid. "Het spijt me voor de mensen. Ik zal naar eer en geweten meewerken met de ondervraging", sprak ze toen.

Afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.