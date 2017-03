VS veroordeelt arrestaties van demonstranten in Rusland

Een van de arrestanten is oppositieleider Aleksej Navalny, die in het centrum van Moskou door de politie werd meegenomen. Navalny wordt gezien als het belangrijkste oppositielid van Poetin.

"We roepen de regering van Rusland op onmiddellijk de vreedzame demonstranten vrij te laten", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die eraan toevoegde dat de VS bezorgd is over de arrestatie van de Russische oppositieleider.

Onvrede

De demonstraties van zondag zijn de grootste protesten in Rusland sinds de uitbarstingen van onvrede in 2011 en 2012. In Moskou waren volgens de politie 7.000 tot 8.000 mensen op de been en zijn er in totaal 500 mensen gearresteerd.

Een mensenrechtenorganisatie die het aantal detentiegevallen bijhoudt spreekt van 600 arrestaties in enkel de Russische hoofdstad.