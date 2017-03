Dode en zeker vijftien gewonden na schietpartij nachtclub Cincinnati

De melding van de schietpartij kwam net iets na 1.00 uur 's nachts (lokale tijd) binnen bij de politie. Een woordvoerder van de politie liet weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de schietpartij een "terroristisch motief" had.

De politie maakte in eerste instantie melding van meerdere daders, maar politiechef Paul Neudigate stelde later dat er sprake is van één schutter. Het is nog niet bekend of er al aanhoudingen zijn verricht.

Gewonden

Volgens de lokale autoriteiten zijn er meerdere gewonden met levensbedreigende verwondingen. "We zitten midden in een vreselijke situatie", aldus de politie. Velen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.

Ooggetuigen

Tijdens de schietpartij waren enkele honderden mensen in de nachtclub aanwezig. De politie noemt de locatie een "chaotisch plaats delict".

"Veel van hen (bezoekers, red.) zijn helaas gevlucht." Daarmee doelt de politie op ooggetuigen die weg zijn. Wel worden zoveel mogelijk mensen alsnog ondervraagd door agenten.