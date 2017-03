'Duitse politie waarschuwde ministerie voor plannen aanslag door Anis Amri'

Amri reed op de kerstmarkt in Berlijn op 19 december met een vrachtwagen twaalf bezoekers dood. Vijftig anderen raakten gewond.

In de interne brief die Bild in handen heeft staat letterlijk: "Met de informatie en bekentenissen die we nu hebben valt te voorspellen dat met Amri een terroristische gevaar dreigt in de vorm van een zelfmoordaanslag." In de brief werd voorgesteld om Amri te deporteren.

Met deze nieuw aan het licht gekomen informatie komt de minister van Binnenlandse Zaken Ralf Jäger verder onder druk te staan. Woensdag moet Jäger, van de sociaaldemocratische partij SPD, getuigen voor de landelijke onderzoekscommissie.