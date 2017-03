Aanslagpleger Londen handelde volgens Britse politie alleen

Het gebied rondom het parlementsgebouw in Londen is afgezet nadat een man woensdagmiddag aldaar is neergeschoten door de politie nadat hij een agent had neergestoken in het parlementsgebouw. © ANP

De neergestoken politieagent is overleden. © AFP

Een gewond persoon ligt naast een gecrashte auto, net buiten het parlementsgebouw. © Hollandse Hoogte

Een luchtfoto toont gewonden op de Westminsterburg. De dader heeft met een auto mensen op de brug aangereden. Daarna is het voertuig tegen de poort van Westminster gecrasht. © Hollandse Hoogte

Het parlementsgebouw is woensdag na de aanslag geëvacueerd. © AFP

Britse premier Theresa May is woensdag weggereden van het parlementsgebouw in Londen. © AFP

Een traumahelikopter is geland nabij het parlementsgebouw. © Hollandse Hoogte

Politie is in grote getale ter plaatse gekomen. © ANP

Hulpdiensten aan het werk op de Westminster Bridge. © Getty

Een gewond persoon wordt afgevoerd door ambulancemedewerkers. © Getty

Forensische experts en politieagenten op de plaats delict. © Getty

Een traumahelikopter vliegt naast de London Eye. © AFP

Een foto toont de situatie net na de aanslag. Een persoon ligt op de grond naast een auto. © NU.nl/James West

De auto die vermoedelijk meerdere mensen heeft aangereden op de Westminster brug. © NU.nl/Pim Vossenberg

Politieagenten zijn te zien buiten het Brits parlementsgebouw in Londen. © NU.nl/Brian Mclean

Mensen wachten buiten het St Thomas ziekenhuis in Westminster. © Getty

De London Eye staat woensdag enige tijd stil naar aanleiding van de gebeurtenissen in het parlement en de Westminster Bridge.

Enorme drukte in de buurt van de plek waar het schietincindent plaatsvond. © ANP

Politie valt het Palace of Westminster binnen na de aanslag. © ANP

Een politiehond aan het werk met hulpdiensten op de Westminister Bridge. © AFP

Een politiecommandant van Londen geeft een statement. © Getty

Er wordt forensisch onderzoek gedaan bij het vermoedelijke voertuig van de dader. © Hollandse Hoogte

De Britse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een inval gedaan in een huis in Birmingham. Volgens Sky News is de operatie gelinkt aan de aanslag in Londen. © Hollandse Hoogte

De vlag hangt halfstok op het parlementsgebouw in Londen. © Hollandse Hoogte

Enkele voorpagina's van kranten, de dag na de aanslag in Londen. © Hollandse Hoogte

Politiecommissaris Mark Rowley geeft donderdag een persconferentie waarin hij meldt dat zeven mensen zijn gearresteerd in verband met de aanslag. © Hollandse Hoogte

Borden in het parlementsgebouw tonen dat donderdag een minuut stilte in acht genomen wordt voor de slachtoffers van de aanslag. © Hollandse Hoogte

Een bloem is vastgemaakt aan het politielint nabij de locatie van de aanslag. © Hollandse Hoogte

Politieagenten houden een minuut stilte. Een van de dodelijke slachtoffers van de aanslag woensdag was politieagent Keith Palmer. © Hollandse Hoogte

Leden van het Lagerhuis, de belangrijkste kamer van het Britse parlement, neemt donderdag een minuut stilte in acht voor de slachtoffers. © Hollandse Hoogte

Britse premier Theresa May houdt donderdag een toespraak in het Lagerhuis. © Hollandse Hoogte

Donderdag wordt nog steeds forensisch onderzoek gedaan op de locatie van de aanslag van woensdag. © Getty

Pers is aanwezig op een van de locaties in Birmingham waar de politie in de nacht van woensdag op donderdag onderzoek deed. Lezer Sebastiaan de Vries stuurt deze foto. © NU.nl/Sebastiaan de Vries

De Brandenburger Poort in Duitsland toonde donderdag de Britse vlag als teken van steun na de aanslag in Londen. © Hollandse Hoogte

Adjunct-commissaris Mark Roley laat vrijdagochtend weten dat de Britse politie nog eens twee belangrijke verdachten heeft gearresteerd. © Hollandse Hoogte