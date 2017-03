'Groot-Brittannië volgt VS in verbod elektronische apparaten op vluchten'

Dat melden Sky News en de BBC. Maandag werd al bekend dat de Verenigde Staten zo’n verbod invoeren vanwege terreurdreiging.

Het gaat om apparaten die groter zijn dan een mobiele telefoon. Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid hebben terroristen de burgerluchtvaart als doelwit gekozen en proberen ze explosieven in de toestellen te smokkelen.

De nieuwe regels voor elektronica aan boord gelden voor vluchten die naar de VS vertrekken vanaf tien luchthavens in landen waar voornamelijk moslims wonen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Volgens Sky News worden de details van de Britse regels later duidelijk, mogelijk nog op dinsdag. De Britse overheid wilde nog geen commentaar leveren op het bericht aan persbureau Reuters.

In Nederland is op dit moment geen aanleiding om tot zo'n verbod te komen, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen NU.nl. De organisatie is constant in contact met buitenlandse partners over dit onderwerp. "We maken continu de afweging of er aanleiding is tot extra maatregelen. Op dit moment is daar geen aanleiding toe," laat een woordvoerder weten.