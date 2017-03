Scholieren Enschede opgepakt door anti-terreureenheid Berlijn

Nadat duidelijk was geworden dat het ging om Nederlandse jongeren, werd het tweetal weer vrijgelaten.

Volgens de Telegraaf ging de actie gepaard met "veel machtsvertoon". De agenten zouden zijn uitgerust met bivakmutsen en zware wapens. De schoolleiding zegt tegen de krant dat de scholieren "op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren". Ze werden overmeesterd op het moment dat ze hun hotel verlieten.

De politie heeft later uitleg gegeven in het hotel. De agenten rechtvaardigden de actie, die nodig zou zijn om "Berlijn veilig te houden". Na een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in december vorig jaar zijn speciale anti-terreureenheden actief in de Duitse hoofdstad.