'EU overweegt Braziliaans vlees te weren na misstanden'

Dat stelde de ambassadeur van de EU in Brazilië, Joao Cravinho, meldt het AD. Het dreigement van Cravinho volgt op een politieonderzoek in Brazilië dat grootschalige fraude in de vleessector blootlegde.

Bedorven vlees werd verwerkt, koelcellen werkten niet en mogelijk werden er verboden middelen aan het vlees toegevoegd. Volgens de Braziliaanse politie zouden er tientallen inspecteurs zijn omgekocht om de misstanden buiten de openbaarheid te houden.

Carvinho heeft een overleg gehad met de Braziliaanse president Michel Temer. "Als de uitleg van de Braziliaanse regering niet bevredigend is, zullen we alle mogelijke mechanismen inzetten om de Europese consument te beschermen. Daarbij hoort ook het stopzetten van de import", aldus Carvinho.

Temer

President Temer stelde maandag dat er slechts naar 33 van de 11.000 inspecteurs van het Braziliaanse ministerie van Agricultuur een onderzoek is ingesteld. Volgens Braziliaanse autoriteiten worden 21 van de 4.800 vleesexporteurs in het land verdacht van fraude.

De president gaf aan dat er een onderzoekscommissie wordt ingesteld om het onderzoek naar de misstanden te bespoedigen.

Export

Brazilië is na de Verenigde Staten de grootste vleesexporteur ter wereld. De Europese Unie is de grootste afzetmarkt voor de Braziliaanse vleessector. In Nederland wordt alleen uit België en Duitsland meer vlees geïmporteerd dan uit Brazilië.