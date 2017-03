Duizenden demonstreren in Barcelona tegen onafhankelijk Catalonië

De aanwezige betogers hadden spandoeken bij zich met teksten zoals: "Nee tegen onafhankelijkheid" en "Stop de Coup".

De demonstranten verzetten zich tegen de Catalaanse coalitie die dit jaar van plan is om de onafhankelijkheid uit te roepen. De regionale regering wil hierover in september een referendum houden. De Spaanse regering in Madrid is fel tegen een afscheiding en stelt dat de plannen voor de stembusgang ongrondwettig zijn.

De demonstratie van zondag vond plaats voor het gebouw van de Generaliteit van Catalonië, zoals de regionale overheid heet. Volgens het stadsbestuur van Barcelona waren naar schatting 6.500 demonstranten op de been. De organisatie stelt dat ruim 15.000 mensen aanwezig waren, meldt AFP.

Crisis

Het was het eerste protest dat georganiseerd werd door de Catalaanse Civil Society, een platform dat in 2014 werd opgericht als verzet tegen de plannen voor een onafhankelijk Catalonië. Vorig jaar gingen ook al duizenden Catalanen de straat op om te protesteren tegen afsplitsing.

Catalonië is een autonome welvarende regio in het noordoosten van Spanje, waarvan Barcelona de hoofdstad is. Het heeft een inwonertal van ruim 7,5 miljoen inwoners. De roep om afscheiding van de rest van Spanje werd aangewakkerd door de economische crisis in het land. Recente pogingen vanuit Madrid voor meer bemoeienis met het Catalaanse onderwijs, hebben opnieuw olie op het vuur gegooid.

Peilingen

Partijen die voor een onafhankelijk Catalonië zijn, kregen na de verkiezingen in 2015 voor het eerst een meerderheid in het Catalaanse parlement. Uit opiniepeilingen zou blijken dat de Catalanen gelijkmatig verdeeld zijn over onafhankelijkheid.