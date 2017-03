Vader doodgeschoten terreurverdachte Orly vrijgelaten

Zaterdagavond werd de vader al vrijgelaten. Zowel de vader en de broer van B. hadden zich zaterdag zelf bij de politie gemeld. De neef meldde zich enkele uren later. Hij had de avond voor het incident nog gesproken met B. in een bar.

De 39-jarige B. werd zaterdag doodgeschoten op het vliegveld nadat hij probeerde een wapen af te pakken van een vrouwelijke militair. Volgens de Franse justitie schreeuwde hij daarbij: ''Ik ben hier om te sterven voor Allah. Er zullen doden vallen''.

Op dat moment zette hij een luchtdrukpistool tegen het hoofd van de militair. Daarna werd hij zelf doodgeschoten.

Justitie verklaarde dat B. een tas bij zich had met iets als een fles benzine er in. Die gooide hij op de grond maar er was geen explosie. De aanklager zei ook de zaak nu als een terreurdaad te beschouwen, daar zouden genoeg aanwijzingen voor zijn.

Volgens justitie zat de man in zijn proeftijd na een eerdere straf. Hij heeft een lange strafgeschiedenis en er zouden aanwijzingen zijn dat hij was geradicaliseerd.

