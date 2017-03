Regering Trump vecht stopzetten tweede inreisverbod aan

De papieren om het besluit ongedaan te maken zijn vrijdag ingediend bij het hof van beroep in de staat Virginia. Rechters in twee staten bepaalden eerder deze week dat het inreisverbod ongrondwettig zou zijn.

Het ministerie van Justitie heeft het stopzetten van het verbod bewust aangevochten in Virginia. Als Justitie het besluit van de rechter op Hawaï had aangevochten, was de zaak weer voorgekomen bij het hof van beroep in San Francisco. Dit hof torpedeerde eerder al definitief het eerste inreisverbod van Trump.

Beide rechters stelden dat het tweede inreisverbod, dat het voor burgers van zes moslimlanden heel moeilijk maakt om naar de VS te reizen, ongrondwettig is omdat de maatregel vooral moslims treft. Hiermee zou de nieuwe regel discriminatie in de hand werken.

Veiligheid

Ook zou de regering van Trump niet hebben kunnen aantonen dat het inreisverbod de veiligheid in de VS vergroot. Geen enkele terrorist die de afgelopen tientallen jaren slachtoffers maakte in de VS, kwam uit de landen waar het verbod voor geldt.

Het nieuwe inreisverbod zou in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) ingaan en zou gelden voor inwoners uit Jemen, Somalië, Iran, Syrië, Libië en Sudan.

Door de eerste versie van het inreisverbod van Trump werd eind januari al snel na het aankondigen een streep gezet door een federale rechter in Washington.

Gebrek aan logica

De rechter in Hawaï oordeelde woensdag als eerste dat het nieuwe inreisverbod indruist tegen de Amerikaanse grondwet, die religieuze discriminatie verbiedt. Bovendien is het "gebrek aan logica in het voorstel tastbaar", stelde de rechter.

Trump reageerde boos op het besluit van de rechter. Hij noemde het besluit "ongekende juridische roekeloosheid" en bezwoer het besluit "zo ver als nodig" aan te vechten, bijvoorbeeld bij het Hooggerechtshof.