'35-jarige Nederlander overleden na lawine in Oostenrijk'

Dat melden Oostenrijkse media.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan NU.nl dat een Nederlander sinds maandag in het ziekenhuis lag, nadat hij was bedolven onder de sneeuw, maar kon het overlijden van de man vrijdag nog niet bevestigen. De ouders van de man zijn eerder deze week afgereisd naar Oostenrijk.

Het slachtoffer was met een gids en twee anderen in het gebied buiten de piste. De 35-jarige was het enige slachtoffer.

Hulpdiensten

Hulpdiensten hadden achttien minuten nodig om het slachtoffer onder de sneeuw vandaan te krijgen. De man lag op een diepte van 1,6 meter. Na zijn bevrijding werd hij direct gereanimeerd en daarna per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Alle aanwezigen hadden speciale lawine-airbags bij zich. De Nederlander kon deze waarschijnlijk niet tijdig activeren.

Begin maart kwamen twee Nederlanders om door een lawine in een skigebied in de Franse Alpen. Een derde slachtoffer is nog steeds niet gevonden.