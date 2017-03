Iraanse pelgrims weer naar hadj in Mekka

Dat meldt Aljazeera vrijdagmiddag op basis van Saudische media.

"Het ministerie van de hadj en Iraanse autoriteiten hebben alle noodzakelijke maatregelen doorgenomen zodat de Iraanse pelgrims dit jaar naar de hadj kunnen komen."

In 2016 was het voor het eerst in drie decennia dat Iran, met doorgaans zo'n 60.000 pelgrims, niet meedeed met de hadj. Nadat er tijdens de hadj in 2015 meer dan 2.000 mensen omkwamen in het gedrang, bekoelde de relatie tussen Iran en Saudi-Arabië. De Iraanse regering gaf de Saudische organisatoren de schuld van de chaos, waarbij veel Iraniërs om het leven kwamen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen werden verbroken en Iran ging in 2016 niet naar Mekka.

Hoewel de politieke spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië nog niet zijn bekoeld, zijn alle pelgrims welkom, "ongeacht hun nationaliteit of achtergrond", aldus het ministerie van de hadj vrijdag.