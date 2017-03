Turkije dreigt met sturen migranten naar Europese Unie

''Als u dat wilt, effenen wij elke maand de weg voor 15.000 vluchtelingen zoals we dat tot nu toe niet hebben gedaan zodat u zich eens een keer iets afvraagt'', zei Süleyman Soylu tegen staatspersbureau Anadolu.

De minister verwijt Nederland en Duitsland dat zij zich bemoeien met interne Turkse zaken door ministers te verbieden op hun grondgebied campagne te voeren voor het referendum over de grondwet dat in april in Turkije wordt gehouden. ''Wordt de grondwet soms in Duitsland of in Nederland veranderd?'' vraagt hij zich onder andere af. ''Waarom bemoeit u zich ermee?''

De minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu had eerder al gedreigd met het opzeggen van de vluchtelingendeal als de EU het niet mogelijk maakt dat Turken visumvrij naar de EU kunnen. Een woordvoerder van de Duitse regering zei vrijdag dat er geen signalen zijn dat Ankara de overeenkomst heeft geschorst.