Venezuela arresteert banketbakkers in 'broodoorlog'

Maduro heeft inspecteurs en soldaten op pad gestuurd om meer dan 700 banketbakkerijen te controleren in en nabij de hoofdstad. Zij controleren of de onlangs ingestelde wet dat 90 procent van tarwe gebruikt moet worden voor brood, wordt nageleefd. Maduro wil niet dat het gebruikt wordt voor duurdere baksels als cakejes en croissantjes.

Tijdens de controles zijn twee bakkers gearresteerd omdat hun bakkerij te veel tarwe gebruikte in zoete broodjes, met ham gevulde croissants en andere producten. Nog twee Venezolanen zijn opgepakt voor het maken van brownies met tarwe dat over de houdbaarheidsdatum was.

"De mensen schuldig aan de 'broodoorlog' gaan ervoor opdraaien. Ze moeten betalen en niet achteraf zeggen dat het een politieke vervolging is", zei Maduro voordat hij de inspecteurs erop uit stuurde.

Tarwetekort

De ingestelde tarwe-regel van Maduro is de laatste actie van de regering in de strijd tegen de tekorten van basisproducten dat de kern is van de economische crisis in Venezuela.

De banketbakkers geven de regering van Maduro de schuld van het nationaal tekort aan tarwe. Volgens de broodmakers hebben 80 procent van de bakkerijen geen tarwe meer op voorraad.

De vakbond van de bakkerijen hebben een gesprek met Maduro aangevraagd om de crisis te bespreken. De unie zegt dat de meeste bakkers niet rond kunnen komen als ze uitsluitend brood produceren.