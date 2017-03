VS doodt meerdere militanten Al-Qaida bij luchtaanval in Syrië

Dat zegt het Amerikaanse leger in een verklaring. "Idlib is de afgelopen jaren een veilige haven voor Al-Qaida geweest", staat in de verklaring waarin niet gerept wordt over burgerdoden.

Bij een andere luchtaanval donderdag op een moskee in het Syrische dorp al-Jina in de buurt van Aleppo zijn 42 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond.

Het is nog onduidelijk wie achter de luchtaanval op de moskee zit. En of de luchtaanval die de Amerikaanse regering beschrijft dezelfde is als de aanval op de moskee.