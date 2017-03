Hogere straffen in moordzaak Visser en Severein in hoger beroep

Het provinciale hooggerechtshof in Murcia legde Spanjaard Juan C. en Roemeen Valentin I. donderdag ieder veertig jaar gevangenisstraf op. In eerste aanleg kregen zij 34 jaar cel.

Het hof bevestigde de vrijspraak van de Spanjaard Serafín de A., eigenaar van de citroenboomgaard waar de verminkte stoffelijke overschotten van het vermoorde Nederlandse stel werden gevonden.

De straf van de Roemeen Constantin S. die in eerste aanleg door een jury was vrijgesproken van moord is licht verzwaard. In plaats van vijf maanden krijgt hij nu zes maanden cel wegens toedekking van het misdrijf.