Een gewonde na ontploffen brief bij IMF in Parijs

De Franse krant Le Figaro meldt op basis van de bronnen bij de politie dat het volgens de eerste onderzoeksresultaten om vuurwerk ging.

Woensdag werd een verdachte pakketje in de postkamer van het Duits ministerie van Financiën onderschept dat was verstuurd vanuit Griekenland. In de dikke envelop zat een explosief mengsel met een op scherp staande ontsteking. Specialisten maakten het onschadelijk.

Volgens de politie had de bombrief bij opening ernstig letsel kunnen veroorzaken. Of die bestemd was voor minister Wolfgang Schäuble wilde de woordvoerder niet zeggen in belang van het onderzoek. Enkele kranten beweerden dat wel.

Athene

De Griekse regering bevestigde woensdagavond dat de gevaarlijke post uit Athene kwam. Als afzender stond Adonis Georgiadis op de omslag, de plaatsvervangend leider van de conservatieve oppositiepartij Nea Dimokratia. ''De daders hebben misschien mijn naam gebruikt omdat ik in Griekenland bekend sta als vriend van de heer Schäuble'', reageerde hij in de Duitse media.