Rechter op Hawaï zet ook nieuw inreisverbod Trump stil voor heel de VS

De staat wilde het nieuwe inreisverbod snel via de rechter aanvechten, om zo op tijd een nieuw inreisverbod af te wenden. Hawaï is de eerste staat die het nieuwe verbod aanvocht.

De rechter in Hawaï stelt dat het nieuwe inreisverbod indruist tegen de Amerikaanse grondwet, die religieuze discriminatie verbiedt. Volgens critici is het verbod vooral discriminatie van moslims. Bovendien is het "gebrek aan logica in het voorstel tastbaar", stelt de rechter.

Door de eerste versie van het inreisverbod van Trump werd eind januari al snel na het aankondigen een streep gezet door een federale rechter in Washington.

Protesten en chaos

Het verbod leidde tot grote protesten en chaos op internationale luchthavens. De rechter oordeelde dat het verbod niet voldoende aantoonde dat het de veiligheid van het land zou verbeteren. Ook vond hij het inreisverbod racistisch, omdat het voornamelijk moslims zou treffen.

Het oordeel van woensdag door de Hawaïaanse rechter is weer een tegenslag voor president Donald Trump, die al een paar maanden probeert om een inreisverbod in te voeren. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

De verwachting is dat de president in beroep gaat tegen de uitspraak. Volgens Trump kan een inreisverbod voor mensen uit deze zes landen de staatsveiligheid verbeteren.

Vernieuwde inreisverbod

Het nieuwe inreisverbod zou gelden voor inwoners uit de landen Jemen, Somalië, Iran, Syrië, Libië en Soedan. Ook mogen vluchtelingen niet langer dan 120 dagen in de Verenigde Staten blijven. Irakezen zouden, in tegenstelling tot de eerste versie, niet langer onder het nieuwe inreisverbod vallen.

Ook zouden mensen uit deze landen die beschikken over geldige reisdocumenten, een visum of een zogeheten Greencard, wel de Verenigde Staten in.

Het Anne Frank Center, een grote Amerikaanse organisatie die zich inzet tegen discriminatie, liet in een reactie weten dat het afwijzen van het tweede inreisverbod geen verrassing is. "De president heeft niets veranderd aan zijn eerste plan", aldus woordvoerder David Smith. "Het plan is nog steeds racistisch en gericht op moslims. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het plan indruist tegen de grondwet."

Onderbouwing

Eerder deze week besloot een rechter in de staat Washington nog om het nieuwe inreisverbod niet stop te zetten. De advocaten die het opschorten van het inreisverbod eisten moesten volgens de rechter eerst met meer onderbouwing komen.

Deze zaak werd aangespannen door de Amerikaanse staten Oregon, New York, Massachusetts en Minnesota sloten zich bij Washington aan. Hawaï spande een afzonderlijke rechtszaak aan.