Geen Nederlandse excuses aan Turkije

Volg de ontwikkelingen in ons liveblog

"Het optreden van zaterdag was ferm en met respect", liet een woordvoerder van premier Mark Rutte woensdag weten.

Hij reageerde op een bericht van de Turkse krant Daily Sabah dat de Turkse premier Binali Yildirim dinsdagavond in een tv-interview had gezegd dat Rutte mondeling excuses had aangeboden voor het vastzetten van de Turkse zaakgelastigde en de Turkse consul in Rotterdam.

Volgens de woordvoerder van Rutte zijn in de chaos die de Turken die avond en nacht veroorzaakt hadden, twee Turkse diplomaten korte tijd vastgehouden. ''Dit is gebeurd, omdat voor de politie niet duidelijk was wie zij waren. Toen bleek dat het om diplomaten ging, zijn ze onmiddellijk vrijgelaten. In zijn contacten op zaterdagavond heeft minister-president Rutte bij premier Yildirim aangegeven dat Nederland dit verder uitzoekt. Mocht daaruit blijken dat Nederland op dit punt in strijd gehandeld heeft met het verdrag van Wenen, dan betreuren we dat.''

Volgens de Turkse krant zei Yildirim dat Rutte tegen hem had gezegd dat bij het vastzetten een fout was gemaakt. De Turkse premier voegde daaraan toe dat Nederland de spanning niet zover wilde laten oplopen en dat Rutte aanbood samen te gaan eten.

Spanningen

De spanningen tussen Nederland en Turkije het afgelopen weekend hoog opgelopen door het weigeren van Turkse ministers op Nederlands grondgebied. De ministers mochten van de Nederlandse regering geen campagne voeren voor een referendum over een beoogde grondwetswijziging in Turkije die de president meer macht moet geven.

De Turkse regering heeft een "breed pakket aan sancties" tegen Nederland besproken als reactie op de incidenten. Volgens Ömer Çelik, de Turske minister van EU-zaken, is de kritiek van Turkije gericht tegen de Nederlandse regering en niet tegen het volk of bedrijven. Nederlandse investeringen in Turkije komen niet in gevaar, verklaarde hij. "De private sector, de zakenwereld, toerisme en de inwoners van Nederland maken geen deel uit van de crisis."

Vicepremier Numan Kurtulmus zei dinsdag dat Turkije zijn ambassadeur vooralsnog niet terugtrekt uit Nederland. Hij kondigde ook al aan dat de aangekondigde sancties tegen Nederland van economische aard konden zijn.

De Turkse president Erdogan waarschuwde Nederland verder opnieuw dat Turkije niet terugschrikt om andere maatregelen tegen Nederland te nemen.