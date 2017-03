Aanklagers Zuid-Korea dagvaarden afgezette president Park

Woensdag meldden de autoriteiten dat Park dinsdagochtend zal worden verhoord.

De 65-jarige vrouw was sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door haar vriendin en vertrouwelinge Choi Soon-sil.

Choi zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.

Vervolging

Park heeft steeds gezegd dat ze nooit ongepaste verzoeken heeft ontvangen van Samsung of dat het bedrijf onrechtmatige eisen heeft gesteld. De Zuid-Koreaanse justitie heeft wel vervolging ingesteld tegen topman Jay Lee (48) van Samsung wegens omkoping. Hij wordt tevens verdacht van verduistering.

Vrijdag werd Park uit haar ambt gezet door het constitutionele hof. Na dat nieuws kwamen zaterdag naar schatting 500.000 mensen bijeen op het Gwanghwamun Plein.

Volgens de grondwet volgen er binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen.

Onschendbaarheid

Park zei zondag via een woordvoerder dat het haar spijt dat ze haar ambtstermijn niet kan afmaken. Volgens de afgezette president zal de waarheid over de recente gebeurtenissen uiteindelijk boven water komen. Ze accepteert de verantwoordelijkheid voor de omstandigheden die tot haar afzetten leidden, aldus de woordvoerder.

Park is de eerste democratische gekozen leider in Zuid-Korea die is afgezet. Ze kan nu ook vervolgd worden, want ze is haar presidentiële onschendbaarheid kwijt.