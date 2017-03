MSNBC heeft belastingpapieren Trump in handen

Dit bericht wordt aangevuld.

In een tweet kondigde Maddow aan dat ze in haar eigen The Rachel Maddow show de belastingegevens van Trump zou openbaren. "We hebben de belastingteruggave", twitterde ze. Om daar later aan toe te voegen dat het gaat om een belastingdocument van 2005.

Witte Huis

Het Witte Huis reageerde direct op de aankondiging van de Amerikaanse zender MSNBC door zelf al inzicht te geven in de belastingaangifte van Trump.

In 2005 betaalde de Amerikaanse president 38 miljoen dollar aan belastingen over een inkomen van 150 miljoen dollar.

Volgens het Amerikaanse persbureau Reuters kwam het Witte Huis verder niet met documenten die deze cijfers ondersteunden. Wel zei het dat Trump "als hoofd van de Trump Organization, een verantwoordelijkheid heeft om niet meer belastingen te betalen dan wetttelijk verplicht."

CNN liet een verklaring van het Witte Huis zien waarin de onthulling van MSNBC wordt afgscheept als een goedkoper manier om kijkers te trekken. "Je moet wel heel wanhopig zijn als je twee papiertjes uit 2005 gebruikt om publiek te lokken", staat in de verklaring.

Weigering

Een commissie van het Amerikaanse Congres zei vorige maand niet geïnteresseerd te zijn in de belastingaangifte van de president.

Democraten hadden aangedrongen op inzage. Tot nu toe was het gebruikelijk voor presidentskandidaten en presidenten om hun belastinggegevens openbaar te maken, maar Trump heeft dat altijd geweigerd.

De Democraten meenden dat zij aan de hand van de belastinginformatie zich een goed beeld konden vormen van het zakenimperium van de president. Trump zegt al zijn zakelijke belangen inmiddels te hebben ondergebracht in een aparte trust die door zijn kinderen wordt beheerd.