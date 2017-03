Trump denkt niet dat Obama hem "persoonlijk afluisterde"

Trump uitte de harde beschuldigingen aan zijn voorganger twee weken geleden in stellige berichten op Twitter, maar heeft hier voorlopig nog steeds geen bewijs voor getoond.

Obama zelf stelt dat de beschuldigingen ongefundeerd en vals zijn. Ook FBI-baas James Comey heeft Trump met klem gevraagd zijn uitlatingen in te trekken.

Het Huis van Afgevaardigden neemt de vermeende afluisterpraktijken van Obama mee in het grote onderzoek naar de Russische hackers die de Amerikaanse verkiezingen zouden hebben beïnvloed.

Hoorzittingen

De eerste hoorzitting over de hacks vindt volgende week maandag plaats. De commissie veiligheid had Trump gevraagd uiterlijk op 13 maart zijn bewijzen voor zijn claims te tonen.

Woordvoerder Spicer stelde maandag geen bewijs te hebben voor de afluisterpraktijken. "Maar precies om die reden wordt er nu door het Congres onderzoek verricht", stelde hij. De huidige president zou met zijn Tweets gedoeld hebben op “afluisterpraktijken in het algemeen".

Volgens Spicer zouden hier tijdens de campagne "allerlei media over hebben geschreven".

Dagvaarding

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag aan de commissie extra tijd gevraagd om het bewijs te leveren dat de claims van Trump kan onderbouwen. Het ministerie liet in een korte verklaring weten "extra tijd nodig te hebben om duidelijk te krijgen of de gevraagde documenten bestaan".

De commissie liet weten dat de hoorzitting op maandag 20 april doorgaat, of het bewijs is geleverd of niet. Zo niet, dan gaat de commissie mogelijk over tot dagvaarding van het ministerie om de papieren in handen te krijgen. "De vragen die wij hebben zullen niet onbeantwoord blijven", aldus een woordvoerder.

Magnetron-chips

Eerder nuanceerde Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway de beschuldigingen van Trump ook al. Zij stelde in een interview dat er "meerdere manieren zijn waarop iemand een ander persoon kan afluisteren". Als voorbeeld noemde zij chips die in televisies of magnetron zitten die zouden kunnen afluisteren.

De claims van Trump hebben de afgelopen weken een storm van kritiek veroorzaakt. Niet alleen Democratische politici hebben kritiek geuit op de ongefundeerde uitlatingen van de huidige president. Ook Republikeinen zoals John McCain hebben zich zeer scherp uitgelaten over de Twitter-berichten.