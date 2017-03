Voorwaarden Brexit hoeven niet langs Brits parlement

Het Hogerhuis had dit voorstel eerder deze maand gedaan. Premier Theresa May zou de macht krijgen om de Brexit in gang te zetten, maar dan moest het parlement de voorwaarden voor de uittreding goedkeuren.

331 tegen 286 leden van het Lagerhuis stemden maandag tegen het voornemen om het parlement meer macht te geven.

De minister voor Brexitzaken David Davis gaf eerder al aan dat de regering de veranderingen via het Lagerhuis zou proberen te niet te doen. "Het is duidelijk dat enkele van de lords het proces willen frustreren en het is de bedoeling van de regering om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt", verklaarde hij.

Later op maandagavond buigt het Hogerhuis zich over het nieuwe voorstel.