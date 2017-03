Turkije stapt naar Europees Hof voor Rechten Mens om kwestie met Nederland

Afgelopen weekend werden de landingsrechten van het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, ingetrokken. Hij wilde in Nederland campagne voeren voor het Turkse referendum over de beoogde Turkse grondwetswijziging in april.

De Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, werd Nederland uitgezet toen zij eveneens campagne kwam voeren bij Turkse Nederlanders.

Rellen

Bij het Turkse consulaat in Rotterdam hadden zich in de nacht van zaterdag op zondag honderden mensen verzameld. Toen na middernacht duidelijk werd dat Sayan Kaya het land zou worden uitgezet, liep de situatie uit de hand.

Demonstranten gooiden voorwerpen naar de politie, die waterkanonnen en agenten te paard inzette. De Mobiele Eenheid voerde charges uit. Zeven mensen raakten gewond, onder wie een agent.

Sancties

Erdogan zei eerder al dat hij van plan was om stappen te nemen tegen Nederland nadat de landingsrechten van Cavusoglu werden ingetrokken. "Nederland zou nu na moeten denken over hoe hun diplomatieke vliegtuigen gaan landen in Turkije", zo sprak Erdogan afgelopen weekend.

Ook dreigde Erdogan toen met economische sancties. Zondag riep hij internationale organisaties op om net als Turkije ook sancties tegen Nederland aan te kondigen. Maandag benadrukte Erdogan dat standpunt nogmaals.

Naar aanleiding van de diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland heeft Turkije in ieder geval al gezegd dat de Nederlandse ambassadeur voorlopig niet meer welkom is in Turkije. De ambassadeur verblijft momenteel niet in het land.

De-escaleren

Verschillende Europese landen hebben maandag gezegd dat ze willen dat Nederland en Turkije samen zoeken naar een oplossing van de diplomatieke rel. Zo heeft de Europese Commissie Turkije gemaand zich te onthouden van 'buitensporige verklaringen' en acties die de verhouding met Nederland verder kunnen doen verslechteren.

Ook de NAVO roept op tot kalmte tussen Nederland en Turkije. ''Robuuste discussies zijn het hart van de democratie maar ook respect. Ik roep alle NAVO-bondgenoten op respect voor elkaar te tonen en de situatie te de-escaleren", zei NAVO-chef Jens Stoltenberg maandag.

Nazi-vergelijkingen

Erdogan heeft in de afgelopen dagen niet alleen opgeroepen tot het instellen van sancties, maar liet zich ook op andere manieren in harde bewoordingen uit over Nederland. Zo noemde hij Nederland een overblijfsel van het nazisme en betitelde hij Nederland als fascistisch en als een bananenrepubliek.

Premier Rutte veroordeelde de woorden die Erdogan sprak over Nederland en zei dat de Turkse president daar zijn excuses voor aan moet bieden.

Rutte kreeg maandag bijval van de Duitse bondskanselier Merkel, die zei dat de nazi-vergelijkingen "compleet misplaatst" waren.

Erdogan sprak eerder gelijke woorden over Duitsland nadat Duitse bewindspersonen ook daar niet welkom waren om campagne te voeren.