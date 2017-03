Filipijnse regering en communistische rebellen hervatten vredesgesprekken

Onderhandelaars van de regering en rebellen van het Nieuwe Volksleger zullen begin volgende maand weer om tafel gaan om een vredesakkoord te bespreken, zei de Filipijnse presidentsadviseur Jesus Dureza zondag tegen AP.

De overeenkomst werd bereikt na twee dagen van informele gesprekken in Nederland, die werden georganiseerd door Noorwegen. Het conflict op de Filipijnen is een van de langst lopende opstanden in Azië.

Donderdag dreigde de Filipijnse president Rodrigo Duterte nog met "totale oorlog" tegen de communistische guerrilla's van het Nieuwe Volksleger. Dat deed hij in reactie op een aanslag door de groep in de zuidelijke provincie Davao del Sur, waarbij vier politieagenten werden gedood.

'Raketten en bommen'

Ik ben klaar voor de totale oorlog, nog eens vijftig jaar", zei Duterte tijdens de begrafeniswake van de agenten. "Ik kan u verzekeren dat de strijdkrachten en de Filipijnse Nationale Politie daar gehoor aan zouden geven. Dit keer zet ik alles in, raketten en bommen."

Het Nieuwe Volksleger werd in 1968 opgericht en onderhandelde tevergeefs over een vredesbestand met vijf voorgangers van president Duterte. Vorig jaar riepen de rebellen en de regering afzonderlijke wapenstilstanden uit. Daardoor kon de regering de aandacht verleggen naar de strijd tegen een aantal islamitische rebellenbewegingen in het zuiden van het land.