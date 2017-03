Turkije kondigt maatregelen aan tegen Nederland na uitzetting minister

Yildirim zegt dat minister Kaya naar Nederland kwam om Nederlandse Turken te informeren over het referendum en heeft Nederland dat onmogelijk maakt. ''Daardoor is een diplomatiek schandaal ontstaan. Van onze kant hebben wij in duidelijke bewoordingen en sterk geageerd en via verschillende diplomatieke wegen naar een oplossing gezocht, maar dat is niet gelukt", aldus Yildirim.

Volgens de premier is de diplomatieke onschendbaarheid van Kaya geschonden. Zij werd in de nacht van zaterdag op zondag door de politie vanuit Rotterdam naar de Duitse grens begeleid. Zondagochtend vloog ze vanuit Keulen terug naar Turkije.

"We nemen daarom serieuze tegenmaatregelen tegen Nederland", stelt premier Yildirim zondagochtend in een schriftelijke verklaring. "Onze zogenaamde Europese vrienden die het bij elke gelegenheid hebben over democratie, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten, hebben opnieuw gefaald."

Sancties

Zaterdag dreigde Turkije ook al met economische en andere sancties tegen Nederland. Over wat voor sancties Turkije nu nadenkt is niet duidelijk.

Wel heeft Turkije gezegd dat de Nederlandse ambassadeur in Turkije Van Rij, voorlopig niet hoeft terug te keren naar Turkije. Hij begeeft zich volgens Turkse autoriteiten momenteel niet in in het land.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken vraagt zich daarnaast af of en hoe Europa zal reageren op de besluiten van Nederland om de minister de toegang te weigeren.

Volg de laatste ontwikkeling over de situatie tussen Nederland en Turkije in ons liveblog:

Rellen

Een betoging bij het Turkse consulaat in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag geleid tot botsingen tussen de politie en demonstranten.

De betogingen in Rotterdam ontstonden toen even na middernacht duidelijk werd dat Sayan Kaya het land zou worden uitgezet. De situatie liep vervolgens uit de hand. Demonstranten gooiden voorwerpen naar de politie waarop waterkanonnen en agenten te paard ingezet werden tegen de demonstranten. De Mobiele Eenheid voerde charges uit.

De politie heeft twaalf betogers opgepakt wegens openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van bevelen van de politie. Bij de ongeregeldheden raakten zeven mensen gewond, onder wie een agent die een gebroken hand opliep.

Turkije

Ook in Turkije is het onrustig naar aanleiding van de situatie. Bij de Nederlandse ambassade in Ankara verzamelden zich zondagnacht enkele honderden demonstranten. Het gebouw is afgegrendeld door de Turkse autoriteiten.

In Istanbul is de Nederlandse vlag verwijderd van de Nederlandse ambassade in de stad.

Turkse Nederlanders

De Turkse premier Yildirim heeft zich zondag naar aanleiding van de diplomatieke onrust uitgesproken richting Turkse Nederlanders. Hij riep Turkse Nederlanders op "kalm te blijven en zich waardig gedragen. Het beste antwoord aan de Nederlandse overheid geven is door op 16 april te stemmen."

De Turkse premier ziet een relatie tussen de houding van de Nederlandse overheid en de komende Nederlandse verkiezingen op 15 maart. "Wat de reden ook is, we accepteren dit niet en zullen hierop reageren", zo reageert hij echter.

''Deze gebeurtenissen versterken de eenheid van het Turkse volk.''