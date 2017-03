De brand brak woensdag uit in een tehuis in San José Pinula in de buurt van Guatemala Stad. Er zouden matrassen in brand gestoken zijn. De politie onderzoekt of de brand werd gesticht door een groep kinderen die dinsdag had geprobeerd uit het tehuis te ontsnappen en die door de leiding apart was gezet.

Er zouden tijdens de brand meer dan vijfhonderd kinderen in het tehuis zijn geweest. Het gebouw is berekend op vierhonderd mensen.