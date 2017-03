Aanhoudingen om terreurdreiging winkelcentrum Essen

Dat centrum is gesloten, omdat de politie concrete aanwijzingen had voor een ophanden zijnde aanslag.

Inmiddels heeft de politie het complex doorzocht en is het gevaar voor een aanslag geweken. Toch blijft het centrum nog tot zeker maandag gesloten.

Eerder op de dag viel de politie een woning in Oberhausen binnen. De bewoner werd gearresteerd. Later werd nog een man in een internetcafé opgepakt in die plaats. Uit voorzorg patrouilleert de politie ook in een winkelcentrum in Oberhausen.

Parkeergarage

Volgens de politie gold de dreiging in Essen alleen voor het winkelcentrum aan de Limbecker Platz in het centrum van de stad. Wel zijn ook de bijbehorende parkeergarage en de toegang tot de metro afgesloten. Tientallen agenten en andere specialisten zijn betrokken bij het onderzoek.

Limbecker Platz is met tweehonderd winkels een van de grootste winkelcentra in Duitsland. Er is een speciaal noodnummer voor bezorgde burgers ingesteld.

IS

Volgens de Westdeutscher Rundfunk (WDR) zou de dreiging een islamistische achtergrond hebben. Een man met contacten bij IS zou vanuit het buitenland opdracht hebben gegeven voor een bomaanslag in Essen en samen met dat bericht een handleiding voor het bouwen van een bom hebben meegestuurd.