Verkiezingen Zuid-Korea vinden uiterlijk 9 mei plaats

Kim Yong-deok uitte in zijn televisietoespraak ook zijn zorgen dat politieke geschillen tot een "oververhitte campagne" kunnen leiden.

Na de afzetting van Park kwamen bij botsingen in de hoofdstad Seoul tussen aanhangers van de voormalige president en de politie zeker twee mensen om het leven.

Favoriet in peilingen voor de presidentsverkiezingen is de liberale kandidaat Moon Jae-in. In een vrijdag gepubliceerde peiling leidt zij met 32 procent.

Raketschild

De relaties van Zuid-Korea met de Verenigde Staten en regionale grootmacht China vormen een belangrijk thema in de verkiezingen.

Deze maand begon Seoul met de bouw van een Amerikaans-Koreaans raketschild, dat bescherming moet bieden tegen militaire dreiging vanuit Noord-Korea. China vreest dat het radarsysteem Chinese raketten kan detecteren en is daarom fel tegen het raketschild.

Omkoopschandaal

De 65-jarige Park was sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door haar vriendin en vertrouwelinge Choi Soon-sil.

Choi zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.

Park heeft steeds gezegd dat ze nooit ongepaste verzoeken heeft ontvangen van Samsung of dat het bedrijf onrechtmatige eisen heeft gesteld. De Zuid-Koreaanse justitie heeft wel vervolging ingesteld tegen topman Jay Lee (48) van Samsung wegens omkoping. Hij wordt tevens verdacht van verduistering.

Park is de eerste democratische gekozen leider in Zuid-Korea die is afgezet. Ze kan nu ook vervolgd worden, want ze is haar presidentiële onschendbaarheid kwijt.