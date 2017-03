Hoogste hof Zuid-Korea akkoord met afzetting president

Het Constitutionele Gerechtshof moest zich nog buigen over de uitspraak van het parlement. Vrijdag bevestigde het hof dat binnen zestig dagen nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

Het hof rondde vorige maand de laatste hoorzttingen over de kwestie af.

De 65-jarige president wordt ervan beschuldigd samen met haar geheime adviseur en jeugdvriendin Choi Soon-Sil lokale bedrijven te hebben gedwongen bijna 66 miljoen euro te 'doneren' aan nonprofitorganisaties.

Machtsmisbruik

Choi zou bovendien een grote rol hebben gespeeld in het kabinet van Park, zonder dat zij een officiële functie of veiligheidsmachtiging had. Zij staat momenteel terecht voor afpersing en machtsmisbruik.

Een aantal voormalige adviseurs en leden van Parks kabinet zijn al gearresteerd of in staat van beschuldiging gesteld voor hun betrokkenheid bij het schandaal.

De officiële termijn van Park Geun-Hye liep tot 2018. Park is de eerste democratisch gekozen leider in Zuid-Korea die is afgezet.