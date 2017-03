Canadese politie waarschuwt asielzoekers vanuit VS voor winterweer

De politie stelt dat de risico’s om de geïsoleerde grens in het westelijke gedeelte van het land over te steken momenteel te hoog zijn vanwege de barre weersomstandigheden.

Migranten die in de Canadese provincie Manitoba de onbewaakte grens passeren moeten volgens de grenspolitie lange tijd door gebieden met diepe sneeuw, lage temperaturen en hoge windsnelheden lopen.

De afgelopen 24 uur zijn 19 asielzoekers uit de koude storm gered. Zij dwaalden onder andere rond met verlamde lichaamsdelen, meldt CBC. In totaal hebben al honderden mensen de winterse condities getrotseerd.

Trump

Hulpdiensten en de politie in Canada hebben moeite met de toegenomen stroom aan asielzoekers uit voornamelijk Afrika en het Midden-Oosten. Het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om illegalen uit te zetten heeft ervoor gezorgd dat asielzoekers in de VS steeds vaker hun heil zoeken in Canada. Op veel plekken is de grens tussen de twee landen niet bewaakt.

Canada is vooralsnog niet van plan de grensbewaking te verscherpen om de illegale migranten uit de VS te weren. Vorige maand zei de Canadese premier Justin Trudeau nog dat zijn land migranten blijft opvangen. Hij kondigde wel extra veiligheidsmaatregelen aan. Trudeau twitterde nadat Trump zijn eerste inreisverbod aankondigde, dat alle vluchtelingen welkom zijn in Canada.

De oppositie in Canada zei te vrezen voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten.

Asielaanvraag

Een akkoord uit 2004 tussen Canada en de VS bepaalt dat migranten asiel moeten aanvragen in de VS als ze daar als eerste aankomen. Maar als zij een manier vinden om Canada binnen te komen, mogen ze dat ook daar doen. Dit spoort illegale migranten in met name het noorden van de VS aan om naar Canada te gaan.

Canada nam tussen november 2015 en januari van dit jaar volgens AFP 39.670 Syrische vluchtelingen op. Bij de laatste Canadese volkstelling in 2011 bleek dat één op de vijf inwoners van Canada geboren is in een ander land.