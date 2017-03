Duitse regering wil betere relatie Ankara

We zijn het er in elk geval over eens dat niemand er belang bij heeft de betrekkingen nog verder te beschadigen, aldus Gabriel.

Gabriel heeft Cavusoglu gezegd dat er wel grenzen zijn die niet mogen worden overschreden, zoals gelijkenissen beweren van de regering van de Bondsrepubliek met het naziregime (1933-1945).

Verscheidene Turkse toppolitici hebben de Duitse regering van nazipraktijken beschuldigd. De aanleiding was de manier waarop de Duitse autoriteiten omgaan met de pogingen van Ankara om in het buitenland campagne te voeren voor een 'ja' in een referendum over het politieke stelsel.

Vorige week werden in twee Duitse steden de optredens van Turkse ministers verboden. De ministers wilden Turken in Duitsland toespreken over het referendum in Turkije over de overgang naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet, waardoor alle uitvoerende macht bij de president komt te liggen.

Volgens Cavusoglu moet Duitsland geen kant kiezen als het gaat om het proces van het Turks referendum.