Bondskanselier Merkel veroordeelt nazi-vergelijkingen door Erdogan

Recep Tayyip Erdogan stelde dat het verbieden van de Turkse campagne voor de verkiezing over de grondwet vergelijkbaar was met "de praktijken uit de nazi-periode".

De uitingen vallen slecht in Duitsland. "Dergelijke vergelijkingen zijn misplaatst omdat zo iedere keer gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid worden getrivialiseerd", aldus een zegsman van de bondskanselier. Tegelijkertijd beklemtoonde Merkel dat Turkije en Duitsland allebei vooral kalm moeten blijven en moeten werken aan een constructieve relatie.

Diverse Duitse steden hebben gezegd dat zij niet willen dat Turkse ministers de komende weken in Duitsland komen lobbyen voor de stemming op 16 april over de voorgenomen grondwetsherziening. De regering in Ankara wil de grondwet aanpassen zodat president Erdogan meer macht krijgt.

Turkse campagne

Niet alleen in Duitsland staan de verkiezingscampagnes van de Turkse vertegenwoordigers ter discussie. Ook in Nederland hebben diverse bewindslieden gezegd dat zij tegen Turkse campagnes in Nederland zijn die gaan over de stemming.

Onder meer premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, D66-leider Alexander Pechtold en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) hebben zich uitgesproken tegen Turkse campagnebijeenkomsten in Nederland.

De Nederlandse regering onderzoekt momenteel of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen de campagnes.