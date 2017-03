Stoffelijke resten onthoofde Duitser gevonden op Filipijnen

Zowel het hoofd als de romp van de 70-jarige man werden teruggevonden in de afgelegen zuidelijke provincie Sulu. Zijn overblijfselen zijn naar het mortuarium van een ziekenhuis gebracht en zullen worden teruggebracht naar Duitsland.

De man was volgens het Filipijnse leger door moslimextremisten ontvoerd van zijn jacht. Zijn 59-jarige vriendin werd vermoord.

De Duitser werd gevangengenomen op het eiland Jolo in het zuidwesten van de eilandenstaat. Zijn laatste teken van leven kwam medio februari toen hij in een videoboodschap om hulp vroeg. Abu Sayyaf had bedreigd hem te vermoorden als niet een losgeld van 30 miljoen Filipijnse pesos (ongeveer 570.000 euro) zou worden betaald. Afgelopen weekend verliep de deadline voor het betalen van het geld.

Excuses

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn excuses aangeboden aan Duitsland om het feit dat de man niet gered kon worden. Duterte drong Duitsland erop aan om het losgeld niet te betalen.

Een woordvoerder van de president liet weten dat de regering "geen middel onbeproefd zal laten" in het aanpakken van extremisme. "Wees gerust, deze hersenloze acties zullen niet ongestraft blijven", zei hij.

Het Filipijnse leger heeft gezworen om de moordenaars van de Duitser te berechten en de andere gijzelaars die nog door Abu Sayyaf worden vastgehouden, te bevrijden.

Nederlander

Abu Sayyaf heeft vaker vakantiegangers en vissers ontvoerd om losgeld. Onder hen is ook een Nederlander, Ewold Horn, die sinds 2012 gegijzeld werd. Buitenlandse Zaken liet vorige week weten nog steeds intensief bezig te zijn met deze zaak, maar er verder niks over kwijt te kunnen.

In het voorjaar van 2016 werden twee Canadese gijzelaars onthoofd, omdat er geen of te weinig losgeld zou zijn betaald. Een Noor die tegelijk met hen ontvoerd werd, werd in september echter vrijgelaten.

Het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft bij zijn beleid om geen losgeld te betalen voor gijzelaars. De Filipijnen vragen bondgenoten om technologische hulp in het bepalen van de exacte locatie van Abu Sayyaf om ze te kunnen vernietigen.