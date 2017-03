VN levert tonnen medische noodhulp aan belegerde stad Taiz in Jemen

Het is voor het eerst sinds de start van de oorlog in het Arabische land in 2015 dat de VN erin slaagt directe toegang tot Taiz te onderhandelen, waardoor het hulpkonvooi de frontlinie kon oversteken, zei de WHO in een verklaring.

"De vrachtwagen kwam gisteren aan in Taiz. De geneesmiddelen zijn vandaag gedistributeerd aan de ziekenhuizen", zei WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic tegen AFP.

Volgens de VN hebben 350.000 mensen in Taiz dringend behoefte aan medische hulp. De stad is het strijdtoneel van pro-regeringstroepen en rebellen, die Taiz belegeren.

Houthi-rebellen

Het is deze maand twee jaar geleden dat een door Saoedi-Arabië geleide coalitie van zeven Arabische landen zich voor het eerst mengde in het conflict tussen de Jemenitische regering en door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

Bemiddelingspogingen door de VN en zeven wapenstilstanden hebben geen einde kunnen maken aan de oorlog, die heeft geleid tot ten minste 7.500 doden en veertigduizend gewonden.