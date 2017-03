Massademonstraties Zuid-Korea in aanloop naar afzettingsoordeel president Park

Een anti-Park-betoging trok tienduizenden demonstranten, terwijl een pro-Park-demonstratie enkele straten verderop vele malen minder goed werd bezocht, meldt The Straits Times.

Het Zuid-Koreaanse parlement besloot vorig jaar december Park af te zetten vanwege haar betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal. De kwestie leidde maandenlang tot massale demonstraties.

Het besluit over het mogelijke vertrek van de president ligt nu bij het Zuid-Koreaanse Constitutionele Gerechtshof, dat afgelopen maandag de laatste hoorzitting over de zaak afrondde. Naar verwachting zal het hooggerechtshof nog deze maand besluiten over het politieke lot van Park, mogelijk zelfs volgende week al.

Ten minste zes van de rechters van het hooggerechtshof moeten zich achter de afzetting van Park scharen, wil die doorgaan. Als dat het geval is, moeten er binnen zestig dagen nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Als het hooggerechtshof vindt dat Park niet kan worden afgezet, kan ze weer aan het werk tot het einde van haar termijn in 2018.

Donaties

De 65-jarige president wordt ervan beschuldigd samen met haar geheime adviseur en jeugdvriendin Choi Soon-Sil lokale bedrijven te hebben gedwongen bijna 66 miljoen euro te 'doneren' aan nonprofitorganisaties.

Choi zou bovendien een grote rol hebben gespeeld in het kabinet van Park, zonder dat zij een officiële functie of veiligheidsmachtiging had. Zij staat momenteel terecht voor afpersing en machtsmisbruik.

Een aantal voormalige adviseurs en leden van Parks kabinet zijn al gearresteerd of in staat van beschuldiging gesteld voor hun betrokkenheid bij het schandaal.